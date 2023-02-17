В Металлургическом районе Челябинска выбрали семь улиц, где починят трубы

Чинить теплотрассу будут и в других районах Челябинска. Этим за счет собственных средств займется МУП «ЧКТС» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске в 2023 году займутся ремонтом теплосетей в Металлургическом районе. Трубы там сильно изношены, из-за этого регулярно случаются аварии.

Как рассказала мэр Наталья Котова, на капремонт коммуникаций в городе потратят более миллиарда рублей и для починки труб в Металлургическом районе используют большую часть этой суммы.

По словам главы Челябинска, уже составлен список улиц, где начнут ремонт по госпрограмме «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры».

— За два года отремонтируем два километра тепломагистралей на семи участках по улицам 60-летия Октября, Мира, 50-летия ВЛКСМ, Дегтярева, Аральской и Богдана Хмельницкого, — уточнила Наталья Котова.

Кроме того, 1,3 километра сетей (три отрезка тепломагистрали) обновят за счет денег из Фонда национального благосостояния.

Напомним, в реконструкцию водопроводов, систем канализации и теплосетей за два года в Челябинской области вложат 5,2 млрд рублей.

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