Экс-следователя, уволенного после смертельной драки в Челябинске, восстановят на работе в СК

Дмитрий Зыков не признает свою вину в произошедшей смертельной драке

Бывший следователь Дмитрий Зыков, который был уволен после смертельной драки в Челябинске, вернется на работу в СК. Он оспорил решение своего работодателя через Центральный районный суд.

— Дело о восстановлении на работе в связи с увольнением по инициативе работодателя (ст.71, 81 ТК РФ). Истец – Дмитрий Зыков, ответчик – СУ СКР по Челябинской области. Иск удовлетворен, — указано в картотеке дел суда.

Напомним, инцидент произошел возле ночного клуба «Опера» в ночь на 28 мая 2022 года . Следователи Дмитрий Зыков и Кирилл Зубков проезжали мимо и заметили дерущихся мужчин. Они решили разнять драку, после чего погиб житель Копейска Дмитрий Гончаров. Момент происшествия попал на видео.

Зыков обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст. 111 УК РФ). Но потом дело следователя переквалифицировали на статью о побоях (116 УК РФ), а его самого выпустили из СИЗО. Второй участник драки Кирилл Зубков продолжает оставаться под стражей.

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