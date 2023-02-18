В Челябинске в ТРК «Алмаз» магазин одежды Sinsay переименовали в «Син», а H&M заменит Gloria Jeans

Изменения произошли в нескольких магазинах. Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В челябинском ТРК «Алмаз» магазин женской одежды Sinsay сменил название на более короткий «Син». Ранее он, а также Reserved, House, Cropp и Mohito принадлежали польской компании LPP. В марте сеть закрыла свои двери из-за санкций. Позднее, ее перекупила российская компания. Новый владелец возобновил работу магазинов и пообещал устроить им ребрендинг.

– Пришла в «Алмаз» и заметила, что у магазинов изменилось название. Cropp и House работают так же, под старыми названиями, – рассказала читательница КП-Челябинск.

Изменения коснулись и других магазинов «Алмаза». Так, Zarina переехала в новое, более просторное помещение. А вместо ушедшего шведского H&M скоро откроется российский Gloria Jeans.

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