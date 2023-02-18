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НовостиОбщество18 февраля 2023 12:44

Вадим Самойлов выступит в Челябинске на концерте-митинге в парке Гагарина 22 февраля

Тем временем брат музыканта отменил свой концерт за день до мероприятия
Олег КОСТЕНКО
Концерт начнется в 15:00.

Концерт начнется в 15:00.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Музыкант Вадим Самойлов из группы «Агата Кристи» 22 февраля споет в Челябинске на митинге-концерте. Начнется выступление в 15:00 на главной сцене у фонтана.

– В парке Гагарина пройдёт праздничный концерт «СЛАВА ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА», на котором выступит Вадим Самойлов («Агата Кристи»), – сообщили организаторы в группе «Парк Гагарина (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина)».

Иронично, что 16 февраля стало известно о переносе концерта Глеба Самойлова – брата и бывшего партнера Вадима по «Агате Кристи». Известно, что долгое время между ними был конфликт из-за авторских прав на песни.

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