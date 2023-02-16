«Хотим показать новую программу»: в Челябинске перенесли концерт Глеба Самойлова

Глеб Самойлов. Фото: Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА / Дмитрий ЛИФАНЦЕВ

В Челябинске 17 февраля не состоится концерт бывшего солиста группы «Агата Кристи» и лидера группы The Matrixx Глеба Самойлова. Об этом стало известно за день до шоу. Выступление не отменили насовсем, а перенесли на 7 марта. Место проведения концерта останется прежним — Центр международной торговли. Уже купленные билеты будут действительны на новую дату.

— Смещение на две недели связано с тем, что в настоящее время мы готовим новую шоу-программу и хотим показать челябинской публике именно ее, — говорится на странице Глеба Самойлова и The Matrixx в соцсети.-— Ожидания зрителей точно будут оправданы: на концерте будут тонны света и звука, и мы сыграем самые известные и долгожданные песни «Агаты Кристи».

Ранее в Челябинске отменили выступление Инстасамки. Некоторые горожане опасались, что концерт артистки (возрастное ограничение на нем было 16+) плохо повлияет на неокрепшие детские умы.

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