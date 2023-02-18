В Челябинске у двух педагогов обедавших в столовой лицея №142 были симптомы отравления

Александр Белоусов. Фото: МАОУ "Лицей №142 г. Челябинска" / vk.com

Директор лицея №142 Александр Белоусов прокомментировал ситуацию с массовым отравлением учеников школы. Педагог отмечает - целый день в учреждении работали специалисты задача которых выяснить, из-за чего началась рвота и боли в животах у детей. И говорить о причинах происшествия пока рано.

– Ранее жалоб не поступало, ни на организацию питания, ни на качество – если мы говорим о столовой. Если это ротавирусная причина, то пока тоже не можем сказать, почему она началась, нужны результаты исследования, – рассказал КП-Челябинск Александр Белоусов.

Также директор рассказал, что симптомы отравления были и у двух из десяти питавшихся в столовой педагогов. Но прошли они более скоротечно, чем у пострадавших детей.

– Коллектив столовой работает два года, он устоявшийся. Проблем ранее не было. Пока пообщаться с ними не удалось, весь день они работали с представителями надзорных органов, – сообщил директор.

Сейчас педагоги лицея находится в контакте с родителями учеников. В школе проходит дезинфекция.

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