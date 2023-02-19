Из космоса в музей: историю метеорита в видео показали на стене ЮУрГУ

Шоу транслировали на стену ЮУрГУ.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске показали историю падения метеорита. Космос, маленькая точка на планете Земля – Челябинская область, дно Чебаркуля и музей. Такой быстрый, но длинный путь показали на «МетеоритФЕСТе».
3d-мэппинг шоу показали на фасаде ЮУрГУ. Музыкальную историю снимали на телефоны и камеры. Посмотрим видео вместе?
Фоторепортаж с медведем, паркуром и лазерным шоу можно посмотреть тут. Больше текстов о Челябинском метеорите.
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