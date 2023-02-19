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Общество19 февраля 2023 5:13

Лазерное шоу, паркур и медведь: как в Челябинске прошел «МетеоритФЕСТ»

В Челябинске с лазерным шоу и танцами прошел «МетеоритФЕСТ»
Дарья МАРКОВА
Лазерное шоу никого не оставило равнодушным.

Лазерное шоу никого не оставило равнодушным.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске с размахом отметили годовщину падения метеорита. В честь десятилетия в субботу, 18 февраля, прошел «МетеоритФЕСТ». Для жителей и гостей города подготовили танцы, паркур, выступление известных барабанщиков и подарки.

А фишкой вечера стало лазерное шоу – 3d-мэппинг шоу на фасаде ЮУрГУ. Прямо на стене показали музыкальную историю о челябинском метеорите. Смотрим, как все прошло.

Было интересно и детям, и взрослым

Было интересно и детям, и взрослым

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

3d-мэппинг шоу транслировали на фасад ЮУрГУ

3d-мэппинг шоу транслировали на фасад ЮУрГУ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Было даже паркур шоу

Было даже паркур шоу

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На фестивале можно было выиграть путешествие по родной области

На фестивале можно было выиграть путешествие по родной области

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Шоу было очень зрелищным

Шоу было очень зрелищным

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Шоу было видно издалека

Шоу было видно издалека

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Узнать историю метеорита пришли и иностранные студенты

Узнать историю метеорита пришли и иностранные студенты

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На фестивале зажигал и белый медведь

На фестивале зажигал и белый медведь

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мороз челябинцев не напугал

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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