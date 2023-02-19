Лазерное шоу, паркур и медведь: как в Челябинске прошел «МетеоритФЕСТ»

Лазерное шоу никого не оставило равнодушным.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске с размахом отметили годовщину падения метеорита. В честь десятилетия в субботу, 18 февраля, прошел «МетеоритФЕСТ». Для жителей и гостей города подготовили танцы, паркур, выступление известных барабанщиков и подарки.
А фишкой вечера стало лазерное шоу – 3d-мэппинг шоу на фасаде ЮУрГУ. Прямо на стене показали музыкальную историю о челябинском метеорите. Смотрим, как все прошло.
Было интересно и детям, и взрослым
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
3d-мэппинг шоу транслировали на фасад ЮУрГУ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Было даже паркур шоу
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
На фестивале можно было выиграть путешествие по родной области
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Шоу было очень зрелищным
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Шоу было видно издалека
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Узнать историю метеорита пришли и иностранные студенты
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
На фестивале зажигал и белый медведь
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Мороз челябинцев не напугал
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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