Лазерное шоу, паркур и медведь: как в Челябинске прошел «МетеоритФЕСТ»

Лазерное шоу никого не оставило равнодушным. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске с размахом отметили годовщину падения метеорита. В честь десятилетия в субботу, 18 февраля, прошел «МетеоритФЕСТ». Для жителей и гостей города подготовили танцы, паркур, выступление известных барабанщиков и подарки.

А фишкой вечера стало лазерное шоу – 3d-мэппинг шоу на фасаде ЮУрГУ. Прямо на стене показали музыкальную историю о челябинском метеорите. Смотрим, как все прошло.

Было интересно и детям, и взрослым Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

3d-мэппинг шоу транслировали на фасад ЮУрГУ Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Было даже паркур шоу Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На фестивале можно было выиграть путешествие по родной области Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Шоу было очень зрелищным Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Шоу было видно издалека Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Узнать историю метеорита пришли и иностранные студенты Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На фестивале зажигал и белый медведь Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мороз челябинцев не напугал Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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