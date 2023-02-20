«Новая встреча с хорошо знакомым и любимым мною городом»: Юрий Гальцев приехал в Челябинскую область

Фото: соцсети Юрия Гальцева

Юморист Юрий Гальцев вновь приехал на отдых на Южный Урал. Артист посетил Сатку, а также побывал на Зюраткуле, откуда выложил фотографии в своих социальных сетях.

— «В Челябинске посадка, еду к тебе, Сатка, вот уж стела показалась мне. Домики-домишки, помню, как мальчишкой я из школы шел в барак к себе». Эту песню когда-то я написал о Сатке Челябинской области. Новая встреча с хорошо знакомым и любимым мною городом — Сатка и незабываемые дни на озере Зюраткуль у моих близких друзей, — пишет Гальцев.

Это далеко не первый раз, когда Гальцев отдыхает в Челябинской области. Артист любит Южный Урал, а однажды даже сравнил его с Швейцарией.

Кстати, недавно у Гальцева сорвалась поездка в Курганскую область. По словам артиста, власти не смогли договориться о его выступлении к 80-летию региона, несмотря на то, что он отменил все концерты на время праздника.

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