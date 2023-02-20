В Челябинске усилят очистку снега и льда с тротуаров и пешеходных переходов

Наталья Котова велела посыпать тротуары противогололедными средствами

В Челябинске на всю неделю прогнозируют продолжение снегопадов. С улиц готовятся снова убирать снег и наледь.

— На особый контроль возьмем проведение работ по тротуарам, остановочным павильонам и пешеходным переходам, — пообещал на совещании в мэрии замглавы города по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.

Он добавил, что в минувшие выходные подрядчики продолжали чистить тротуары, а представители мэрии объезжали проблемные зоны и следили за уборкой. Ранее горожане засыпали мэрию жалобами на скользкие улицы.

Однако очистить удалось не все пешеходные дорожки.

— Есть еще обращения по наледи на тротуарах, — заметила мэр Наталья Котова. — Продолжаем опасные участки обрабатывать противогололедными материалами.

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