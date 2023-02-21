Челябинский завод в Турции возобновил работу после землетрясения

Фото: пресс-служба ММК

Завод Магнитогорского металлургического комбината в Турции MMK Metalurji возобновляет свою работу после землетрясения. Об этом рассказали в пресс-службе комбината.

— Предприятие MMK Metalurji возвращается в нормальный режим работы после перерыва, вызванного землетрясением, которое произошло на юго-востоке. Специалисты провели осмотр производственной площадки и агрегатов и установили, что завод в Дертйоле избежал серьезных повреждений, — уточнили в ММК.

Возобновлять производство будут постепенно — руководители предприятия сформировали план запуска. Кроме того, компания оказывает гуманитарную помощь сотрудникам — ММК будет строить временное жилье для тех, чьи дома были полностью разрушены или признаны непригодными для жилья.

— Для всех в Турции сейчас важно как можно скорее вернуться к нормальной жизни. Поэтому, убедившись в том, что мы можем обеспечить безопасное производство, мы приняли решение постепенно возобновлять работу. Это важно и для самих людей, и для компании в целом, — говорит директор MMK Metalurji Денис Квасов.

Кстати о Турции. Из аэропорта Челябинска летом можно будет улететь в турецкую Анталью. Ранее выполнять воздушные рейсы пообещала авиакомпания Red Wings, а теперь о старте полетов с 1 июня заявил лоукостер «Победа».

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