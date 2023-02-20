Дороже, чем в Сочи: из Челябинска запустят новый авиарейс в Анталью

До курорта лететь больше пяти часов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из аэропорта Челябинска летом можно будет улететь в турецкую Анталью. Ранее выполнять воздушные рейсы пообещала авиакомпания Red Wings, а теперь о старте полетов с 1 июня заявил лоукостер «Победа».

Самолеты «Победы» будут летать в курортный город дважды в неделю. В пути пассажиры проведут 5 часов и 10 минут. Билет на ближайший рейс стоит минимум 15,1 тыс. рублей (при условии, что вы отправитесь в путь налегке и возьмете с собой лишь небольшую сумочку).

Для сравнения, самый дешевый билет на июньский рейс Red Wings сейчас стоит 19,6 тыс. рублей. Полет занимает те же 5 часов и 10 минут.

А за 9,8 тыс. рублей из Челябинска в июне можно будет улететь в Сочи. Время в пути составит 3 часа 40 минут – 3 часа 50 минут.

Пока сезон летних отпусков еще далеко, челябинцы могут подумать о путешествии не в Анталью, а в более близкую Астану. Туда тоже запустили прямой авиарейс.

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