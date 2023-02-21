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НовостиОбщество21 февраля 2023 1:37

Отмена занятий в школах Челябинске 21 февраля 2023 года: кто идет на уроки

Занятия пройдут для всех школьников
Андрей МОСКВИЧЕВ
В городе недостаточно холодно для отмены занятий

В городе недостаточно холодно для отмены занятий

Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня, 21 февраля, в школу пойдут все ученики. Как рассказали в единой дежурно-диспетчерской службе, занятия не стали отменять.

— Уважаемые челябинцы! Занятия в школах города Челябинска проводятся в обычном режиме, — уточнили в ЕДДС.

Напомним, что занятия в школах начинают отменять, когда температура падает ниже −25 градусов. Сейчас же в Челябинске он держится на уровне в −17 градусов.

При этом, в целом, по региону значительно ухудшится погода. Ранее ГУ МЧС по Челябинской области распространило экстренное предупреждение о снегопаде, сильном ветре и гололедице.

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