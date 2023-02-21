В центре Челябинска 22 февраля ограничат движение из-за митинга-концерта

Ограничения снимут только после окончания мероприятия в парке Гагарина

В Челябинске 22 февраля ограничат движение из-за митинга-концерта «Слава защитникам Отечества».

С 6:00 полностью закроют проезд по участку улицы Коммуны между улицами Энгельса и 2-го Интернационала. Также перекроют улицу Энтузиастов между перекрестками с улицей Коммуны и проспектом Ленина.

Одновременно запретят въезд на автопарковки возле памятника Курчатову и во 2-м Институтском переулке.

Схема: администрация Челябинска

Дороги откроют для машин только после окончания концерта.

— Общественного транспорта изменения не коснутся, — уточнили в администрации Челябинска.

Митинг-концерт начнется в парке имени Гагарина в 15:00. Выступать на главной сцене парка будет Вадим Самойлов.

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