В ДТП под Челябинском погиб водитель легковушки

Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области

На автодороге Челябинск-Троицк в результате ДТП погиб водитель легковушки. Как рассказали в региональном ГИБДД, мужчина не справился с управлением из-за непогоды.

— Водитель в условиях снегопада не справился с управлением, допустил занос автомобиля с последующим выездом на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем с полуприцепом, — уточнили в госавтоинспекции.

В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте аварии от полученных травм. Также травмы получил пассажир автомобиля.

Ранее стало известно, что завтра, 22 февраля, в Челябинске ограничат движение из-за митинга-концерта «Слава защитникам Отечества».

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