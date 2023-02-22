В Челябинске общественный транспорт с 23 февраля изменит график работы

Расписание изменят только на время Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске в праздничные февральские выходные изменят график движения общественного транспорта. С 23 по 26 февраля автобусы, троллейбусы и трамваи будут работать по расписанию выходного дня.

У большинства автобусных маршрутов в будни и выходные график работы одинаковый, но некоторые по выходным курсируют реже. У трамваев график в выходные и будни сильно различается.

Как уточнили в ОГКУ «Организатор перевозок», посмотреть расписание движения общественного транспорта можно по ссылке.

Напомним, 22 февраля в центре Челябинска перекрыли улицы, но на движение общественного транспорта это не повлияло.

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