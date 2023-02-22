В Челябинске телебашню сделают камуфляжной 23 февраля

Из башни сделают очень большую поздравительную открытку
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
На челябинской телебашне 23 февраля включат праздничную подсветку. Башню с помощью цветных ламп перекрасят в тона российского флага, потом сделают камуфляжной, а еще покажут надпись «С Днем защитника Отечества!» и звезды.
— Тематический сценарий в цветах триколора и камуфляжа, надпись «С Днем защитника Отечества!» и звезды появятся на телебашне в 19-00, — рассказала начальник отдела развития филиала РТРС «Челябинский ОРТПЦ» Олеся Толкунова.
Напомним, с 23 по 26 февраля в Челябинске изменят график работы автобусов, троллейбусов и трамваев.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru