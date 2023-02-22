Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 февраля 2023 6:05

В Челябинске телебашню сделают камуфляжной 23 февраля

Вечером включат праздничную подсветку
Елена КОЛЧИНА
Из башни сделают очень большую поздравительную открытку

Из башни сделают очень большую поздравительную открытку

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На челябинской телебашне 23 февраля включат праздничную подсветку. Башню с помощью цветных ламп перекрасят в тона российского флага, потом сделают камуфляжной, а еще покажут надпись «С Днем защитника Отечества!» и звезды.

— Тематический сценарий в цветах триколора и камуфляжа, надпись «С Днем защитника Отечества!» и звезды появятся на телебашне в 19-00, — рассказала начальник отдела развития филиала РТРС «Челябинский ОРТПЦ» Олеся Толкунова.

Напомним, с 23 по 26 февраля в Челябинске изменят график работы автобусов, троллейбусов и трамваев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru