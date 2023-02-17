Дали позвонить и надели наручники: челябинскому депутату дали 9 лет колонии за взятку ноутбуками

Помимо срока в колонии, Аракелян должен выплатить штраф 6,5 млн рублей Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Центральный райсуд Челябинска признал виновным в даче взятке депутата Законодательного собрания от партии КПРФ Армана Аракеляна. Будучи директором подрядчика ООО «Дорстройгрупп» осенью 2019 года он передал два ноутбука общей стоимостью 185 тыс. рублей работникам организации, ответственной за проверку качества дорог, чтобы те закрыли глаза на допущенные при ремонте нарушения. Также он полмиллиона, чтобы приняли работы по госконтрактам.

На приговор Аракелян пришел с лангеткой на руке Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Как передает из зала суда корреспондент КП-Челябинск, Аракеляну дали 9 лет исправительной колонии строгого режима. Злополучные ноутбуки конфискуют в пользу государства.

— Взять под стражу в зале суда, — сказала судья.

В этот момент у Армана Аракеляна покраснели глаза.

Во время заседания Аракелян писал кому-то сообщения Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Вместе с ним огласили приговор сотрудникам «Росдортехнология». Все они получили условные сроки: Станислав Палкин — 7 лет и 3 месяца, Руслан Касимов. Кроме того, двоим сотрудникам ФКУ Упрдор «Южный Урал» Дмитрию Киселеву и Андрею Хорошилова дали по 8 лет условно. Обоим назначены штрафы по 2,8 млн рублей каждому.

После завершения заседания Аракелян остался в зале суда — дожидаться конвоя. Вопрос журналистов о том, как он оценивает приговор, Аракелян проигнорировал.

Конвоирам пришлось подождать, пока Аракелян поговорит по телефону Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Напомним, Аракеляна задержали в начале марта по подозрению во взяточничестве. Фигурантами дела стали пять человек. Сначала депутат находился под домашним арестом, но затем меру пресечения сменили на запрет определенных действий. Согласно материалам дела, будучи директором «Дорстройгрупп» он вместе с двумя сотрудниками управления федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» осенью 2019 года передал взятку работникам организации по проверке качества дорог «Росдортехнология». За два ноутбука стоимостью свыше 185 тысяч рублей эксперты сделали вид, что нарушений нет.

Еще одну взятку от Армана Аракеляна получили ФКУ Упрдор «Южный Урал». За полмиллиона рублей дорожники приняли работы по госконтрактам. На деле ремонт дорог не был завершен.

«Дорстройгрупп» — крупнейший дорожный подрядчик в Челябинской области. Фирме принадлежат многомиллионные контракты на обслуживание дорог в Челябинске и области. К слову, «Дорстройгрупп» продолжает ремонтировать челябинские дороги. С марта 2021 года ее директором значится Тигран Карапетян. Один из крупных контрактов, который значится за фирмой, – расширение улицы Бейвеля на сумму 742,5 млн рублей.

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