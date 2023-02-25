На трассе М-5 в Челябинской области водитель погиб в ДТП с грузовиком

Фото: УГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области водитель иномарки погиб в ДТП. На трассе М-5 в Златоусте столкнулись Ford Focus и фура Volvo. Авария произошла вечером 24 февраля.

Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, 23-летний водитель Ford выехал на встречную полосу. Такой маневр на участке дороги запрещен. Причины поведения водителя сейчас пытаются выяснить полицейские.

На встречке Ford угодил под грузовик Volvo, которым управлял 62-летний мужчина.

— Водитель автомобиля Ford от полученных травм скончался на месте происшествия, — сообщили в Госавтоинспекции.

Ранее в Челябинской области водитель погиб, не справившись с управлением из-за снегопада.

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