В Челябинской области многокилометровая пробка собралась из-за грузовика, застрявшего в глубоком сугробе

Фото: УГИБДД по Челябинской области

Утром 25 февраля автомобилисты застряли в многокилометровом заторе на трассе М-5 в Челябинской области. Как сообщают водители, проблемы с проездом на участке между Симом и Кропачево.

В региональном управлении ГИБДД объяснили, что пробку спровоцировала авария. На 1605-м километре трассы грузовик съехал с дороги и застрял в сугробе. Фура перегородила часть дороги.

Фото: УГИБДД по Челябинской области

— Пострадавших нет, — уточнили в УГИБДД. — Сотрудники Госавтоинспекции на месте оказывают помощь.

Напомним, накануне на трассе М-5 водитель иномарки погиб в столкновении с грузовиком.

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