Челябинский «Трактор» не прошел в плей-офф КХЛ

Фото: пресс-служба ХК "Трактор"

Челябинский «Трактор» выбыл из борьбы за Кубок Гагарина. Команда не попадет в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Судьбу «Трактора» решила игра между «Нефтехимиком» и «Куньлунь Ред Стар». «Нефтехимик» разгромил соперников со счетом 7:0 и обеспечил себе тем самым путевку в плей-офф, одновременно опередив в турнирной таблице челябинских хоккеистов.

«Трактору» остается сыграть с нижегородским «Торпедо». Матч состоится 26 февраля. Но даже если «Трактору» удастся победить, шанса побороться за главный трофей КХЛ это не даст: сейчас «Нефтехимик» опережает челябинскую команду не только по очкам, но и по дополнительным показателям.

Напомним, поклонники «Трактора» до последнего надеялись, что любимые спортсмены все-таки сыграют в плей-офф. Накануне команде удалось подогреть надежды победой над «Автомобилистом».

Гендиректор «Трактора» Иван Савин ранее пообещал, что хоккеистов лишат внушительных премий, если они не пробьются в плей-офф.

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