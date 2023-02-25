Все занесет снегом: в Челябинской области портится погода, водителей попросили остаться дома

Погода хуже всего будет в горных районах
Фото: Олег УКЛАДОВ
На Челябинскую область снова надвигается непогода. В региональном управлении ГИБДД попросили водителей отказаться от дальних путешествий.
Сильные снегопады, по прогнозам метеорологов, начнутся в ближайшие сутки в горно-заводской зоне Челябинской области.
— Из-за погодных условий повышен риск совершения дорожно-транспортных происшествий, — предупреждают в УГИБДД.
Сотрудники Госавтоинспекции уже работают в режиме повышенной готовности. В случае снегопада на дорогах могут ограничить движение автобусов и грузовиков.
Напомним, утром 25 февраля на трассе М-5 уже возникла пробка из-за снега. Правда, не из-за падающего, а из-за оставшегося после предыдущих снегопадов. Грузовик перегородил дорогу, застряв в глубоком сугробе.
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