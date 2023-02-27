В Челябинске закрыли аэропорт из-за снега и задержали рейсы

177 человек не смогли с утра улететь из Челябинска Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске утром 27 февраля прервали работу аэропорта. Воздушную гавань временно закрыли, чтобы очистить взлетно-посадочную полосу.

Отложить пришлось рейс компании Smartavia в Санкт-Петербург. По расписанию, самолет должен был отправиться в путь в 7:55. Но вылет, судя по табло аэропорте, отложили до 10:00.

— На рейс зарегистрировано 177 пассажиров, из них 10 несовершеннолетних, — сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. В ведомстве обещают проследить за тем, чтобы права пассажиров опаздывающего самолета не нарушили.

Задержки есть также в отправлении воздушных рейсов из Челябинска в Москву (на 40 минут) и Сочи (на 15 минут).

Напомним, в Челябинске днем 27 февраля ожидают снег с дождем.

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