Снег с дождем ожидаются в Челябинской области 27 февраля

При этом синоптики прогнозируют плюсовую температуру Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинской области 27 февраля ожидается непогода. По прогнозам синоптиков, в регион придет сильный снегопад, переходящий в дождь. Кроме этого, скорость ветра достигнет 23 метро в секунду, а на дорогах случится гололедица. При этом в Челябинске и в области ожидается плюсовая температура воздуха — столбики термометров покажут до +4 градусов.

В связи с этим ГУ МЧС России по Челябинской области опубликовало штормовое предупреждение. Южноуральцев просят особенно внимательно отнестись к поездкам на автомобиле и учесть погодные условия.

В минувшую субботу на Челябинскую область обрушился снегопад, который стал причиной множества заторов на дорогах. На трассе М-5 грузовик влетел в кучу снега, после чего образовалась пробка. А пассажирский автобус, следующий из Златоуста в Самару, сломался, едва выехав с автовокзала. Застрявших пассажиров пришлось эвакуировать.

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