В Челябинске дороги и тротуары обработают реагентами, чтобы уменьшить гололед

Прогноз на ближайшие дни: сначала все растает, а потом замерзнет Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске начали готовиться к новому усилению гололеда. В ближайшие двое суток, по прогнозу, температура воздуха поднимется выше нуля, пройдет дождь со снегом.

– Возможны снегопады, потепление и резкое похолодание, — сообщил на совещании в мэрии замглавы города по дорожному хозяйству Андрей Ксензов. — Будем применять противогололедные материалы. Такое поручение сегодня утром выдано подрядным организациям.

По словам Андрея Ксензова, вечером подрядчикам устроят проверку.

Мэр Наталья Котова подчеркнула, что обработать противогололедными средствами нужно не только дороги, но и тротуары.

Напомним, из-за непогоды утром 27 февраля закрыли челябинский аэропорт.

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