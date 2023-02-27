Наталья Котова велела убрать сосульки с челябинских крыш и вывезти снег из дворов

При установившейся в Челябинске погоде можно собрать богатый "урожай" сосулек Фото: Артем КИЛЬКИН

Мэр Челябинска Наталья Котова поручила очистить крыши и карнизы зданий от сосулек. Проследить за сосульками на многоквартирных домах она велела главе управления ЖКХ Вадиму Храмцову, а вице-мэра по социальному развитию Серея Авдеева обязала проконтролировать очистку социальных учреждений от сосулек.

— Вывоз снега из дворов нужно организовать, — добавила Наталья Котова. — Потому что в праздники там все заставлено было машинами, не вывозили снег.

Напомним, в Челябинске в ближайшие два дня прогнозируют дождь со снегом и потепление, которое резко сменится похолоданием.

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