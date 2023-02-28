В Челябинской области проверят, на что тратят деньги дружинники

Добровольные народные дружинники. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области органы власти активно сотрудничают с отдельными людьми и целыми объединениями для обеспечения общественной безопасности. Работают ли дружинники и на что уходят бюджетные деньги, проверят совсем скоро. А средства не малые! В 2022 году выделили 80 млн рублей, в 2023 – 114,1 млн рублей.

Контрольно-счетная палата проверит, выполняются ли условия соглашений и для каких целей используют субсидии. Уже запланировали визиты в министерство общественной безопасности Челябинской области и общественные некоммерческие организации.

Напомним, главного ревизора Челябинска Ирину Кузнецову назначили местные депутаты осенью прошлого года. Ее кандидатуру предложила мэр Наталья Котова.

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