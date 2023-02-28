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НовостиОбщество28 февраля 2023 17:48

Владимир Путин наградил челябинского врача почетным званием

Медик возглавляет ОКБ № 2
Андрей МОСКВИЧЕВ
Документ опубликован на официальном портале правовой информации

Документ опубликован на официальном портале правовой информации

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главврач челябинской областной клинической больницы № 2 Светлана Михайлова получила звание «Заслуженный врач РФ». Документ об этом подписал президент России Владимир Путин.

— За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» Михайловой Светлане Александровне, — указано в документе на сайте правовой информации.

Кстати, ранее двое челябинских врачей получили особую благодарность от прездента. За заслуги в области здравоохранения благодарность получили сотрудница областной станции переливания крови Марина Кузина и врач магнитогорской больницы № 2 Евгения Королева.

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