Владимир Путин наградил челябинского врача почетным званием

Документ опубликован на официальном портале правовой информации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главврач челябинской областной клинической больницы № 2 Светлана Михайлова получила звание «Заслуженный врач РФ». Документ об этом подписал президент России Владимир Путин.

— За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» Михайловой Светлане Александровне, — указано в документе на сайте правовой информации.

Кстати, ранее двое челябинских врачей получили особую благодарность от прездента. За заслуги в области здравоохранения благодарность получили сотрудница областной станции переливания крови Марина Кузина и врач магнитогорской больницы № 2 Евгения Королева.

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