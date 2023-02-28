Суд смягчил приговор водителю, устроившему смертельное ДТП с пятью автомобилями в Челябинске

Игорю Печенкину сократили срок отбывания в колонии-поселении Фото: Дарья НЕВЗОРОВА

Челябинский областной суд во вторник, 28 февраля, смягчил приговор водителю Volkswagen Игорю Печенкину, который устроил смертельное ДТП с пятью автомобилями на улице Дзержинского. Ранее ему назначили четыре года колонии-поселения, но теперь этот срок сократили.

— Признав в качестве смягчающего обстоятельства добровольное полное возмещение морального и материального вреда потерпевшим, суд апелляционной инстанции смягчил назначенное Печенкину наказание в виде лишения свободы до трех лет, — рассказала консультант челябинского облсуда Наталья Бушуева.

Печенкину также назначали дополнительное наказание в виде запрета на управление автомобилем сроком на 2,5 года. Но после смягчения приговора этот срок сократился до двух лет.

Смертельное ДТП произошло 10 июня 2021 года на пересечении улиц Барбюса и Дзержинского. Водитель Volkswagen Passat Игорь Печенкин проигнорировал красный сигнал светофора и столкнулся на перекрестке с четырьмя автомобилями. В аварии погибла 30-летняя пассажирка LADA, а также пострадали четверо детей и женщина.

Следователям после аварии Печенкин объяснял свое состояние здоровья последствиями нападения маньяка. Незадолго до ДТП, по словам водителя, у него случился очередной приступ эпилепсии.

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