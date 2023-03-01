Остались только номера да колеса: в Челябинске дотла сгорела иномарка

Фото: читатель КП

В Челябинске на 1-й Окружной улице сгорел автомобиль. Пламя целиком охватило машину и фактически уничтожило. Выгорел салон, обнажились металлические каркасы кресел. От приборной панели остались только пучки проводов. Весь кузов пострадал от огня. Удивительным образом сохранились только колеса и номерные знаки (судя по последним, автомобиль был зарегистрирован в Екатеринбурге).

Фото: читатель КП

С точностью определить марку сгоревшей машины проблематично, но, скорее всего, это компакт-кар Pontiac Vibe.

Фото: читатель КП

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, Pontiac загорелся ночью 1 марта. Сообщение о пожаре поступило в 3:56. Тушить иномарку на двух машинах выехали сразу 8 человек. Открытое горение ликвидировали всего за три минуты.

— Пострадавших нет. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание, – уточнили в ГУ МЧС.

Фото: читатель КП

Фото: читатель КП

Ранее в Челябинске пылающая машина испугали жителей «Ньютон».

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