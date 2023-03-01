Обвиняемого во взятке вице-мэра Магнитогорска отказались выпускать из СИЗО

Дмитрий Гаврилов. Фото: администрация Магнитогорска
Адвокату вице-мэра Магнитогорска Дмитрия Гаврилова не удалось вытащить своего подзащитного из СИЗО и добиться для него домашнего ареста. Челябинский областной суд отклонил апелляцию защитника и оставил чиновника под стражей до 13 марта. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Дмитрия Гаврилова обвиняют в получении взятки в сумме не менее 1,5 млн рублей за помощь в заключении муниципальных контрактов.
Месяц назад стало известно, что Дмитрий Гаврилов с сообщником, директором муниципального предприятия, могли незаконно получить свыше 5 млн рублей. Столько заплатил предприниматель, чтобы заключить с администрацией Магнитогорска договоры на обслуживание дорожной сети.
Напомним, Дмитрий Гаврилов стал заместителем мэра Магнитогорска в начале 2022 года. А уже в сентябре его задержали по обвинению во взятке.
Кстати, бывшего вице-мэра Магнитогорска Валерия Измалкова недавно отправили в колонию на 4 года. Причина все та же — взятка.
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