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НовостиОбщество1 марта 2023 8:21

Перекрывать движение будут в два этапа: в Челябинске отремонтируют трамвайные пути в районе Алого поля

В Челябинске отремонтируют трамвайные пути в районе Алого поля и замостят их терракотовой плиткой
Ирина ФАДЮШИНА
Ирина ФАДЮШИНА
Ремонт путей на Свердловском составит треть от объема работ на 2023 год

Ремонт путей на Свердловском составит треть от объема работ на 2023 год

Фото: Андрей АБРАМОВ

В 2023 году на ремонт трамвайных путей в Челябинске выделено 1 млрд 305 млн рублей. Для сравнения: в прошлом году было 580 млн, а в 2021 — 250 млн. Такие цифры озвучил замминистра транспорта Челябинской области Александр Егоров на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM).

Самые большие работы запланированы на Свердловском проспекте — от Блюхера до Труда, включая поворот у «Юности». Поскольку это будет капитальный ремонт, не обойтись без закрытия движения.

— Перекрытие будет в два этапа. Середины апреля — демонтаж и монтаж. Потом около месяца обкатают. В июле будет повторное закрытие, чтобы сверху замостить крупной плиткой, — рассказал Александр Егоров.

Замминистра также рассказал, что решили отказаться от мелкой плитки и перейти к крупноформатной — такую в прошлом году сделали на перекрестке Цвиллинга и Тимирязева.

На Свердловском проспекте будет терракотовый цвет — его выбрал главный архитектор города Павел Крутолапов — это будет некая отсылка к Алому полю. Кроме того, рельсы обособят бордюрным камнем, чтобы туда не заезжали машины.

А вот новые столбики в городе ставить не будут.

Капитальный ремонт с перекрытиями также запланирован на Шоссе Металлургов. Предстоит отремонтировать стрелочные переводы на проспекте Победы от Болейко до Каслинской. Также запланирован капитальный ремонт разворотных колец — их всегда оставляли на потом. Необходимо не только обновить рельсы, но и построить дополнительные пути, где вагоны будут останавливаться на обед.

Текущий ремонт запланирован на Цвиллинга — необходимо сварить проблемные стыки у «Кубы», на проспекте Победы по всему северо-западу заменят сгнившие шпалы, также будут ремонтировать пути на Горького.

Напомним, ранее губернатор Алексей Текслер поручил в два раза усилить ремонт трамвайных путей в Челябинске.

Проделанная работа поможет предотвратить сходы вагонов и сделать трамваи более привлекательным для пассажиров транспортом. Проблемы в городе копились долго. Как показало обследование, проведенное в 2020 году, — износ путей составляет 70%.

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