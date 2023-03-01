Перекрывать движение будут в два этапа: в Челябинске отремонтируют трамвайные пути в районе Алого поля

Ремонт путей на Свердловском составит треть от объема работ на 2023 год Фото: Андрей АБРАМОВ

В 2023 году на ремонт трамвайных путей в Челябинске выделено 1 млрд 305 млн рублей. Для сравнения: в прошлом году было 580 млн, а в 2021 — 250 млн. Такие цифры озвучил замминистра транспорта Челябинской области Александр Егоров на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM).

Самые большие работы запланированы на Свердловском проспекте — от Блюхера до Труда, включая поворот у «Юности». Поскольку это будет капитальный ремонт, не обойтись без закрытия движения.

— Перекрытие будет в два этапа. Середины апреля — демонтаж и монтаж. Потом около месяца обкатают. В июле будет повторное закрытие, чтобы сверху замостить крупной плиткой, — рассказал Александр Егоров.

Замминистра также рассказал, что решили отказаться от мелкой плитки и перейти к крупноформатной — такую в прошлом году сделали на перекрестке Цвиллинга и Тимирязева.

На Свердловском проспекте будет терракотовый цвет — его выбрал главный архитектор города Павел Крутолапов — это будет некая отсылка к Алому полю. Кроме того, рельсы обособят бордюрным камнем, чтобы туда не заезжали машины.

А вот новые столбики в городе ставить не будут.

Капитальный ремонт с перекрытиями также запланирован на Шоссе Металлургов. Предстоит отремонтировать стрелочные переводы на проспекте Победы от Болейко до Каслинской. Также запланирован капитальный ремонт разворотных колец — их всегда оставляли на потом. Необходимо не только обновить рельсы, но и построить дополнительные пути, где вагоны будут останавливаться на обед.

Текущий ремонт запланирован на Цвиллинга — необходимо сварить проблемные стыки у «Кубы», на проспекте Победы по всему северо-западу заменят сгнившие шпалы, также будут ремонтировать пути на Горького.

Напомним, ранее губернатор Алексей Текслер поручил в два раза усилить ремонт трамвайных путей в Челябинске.

Проделанная работа поможет предотвратить сходы вагонов и сделать трамваи более привлекательным для пассажиров транспортом. Проблемы в городе копились долго. Как показало обследование, проведенное в 2020 году, — износ путей составляет 70%.

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