В Челябинской области электричка насмерть сбила мужчину

На станцию выехали следователи и транспортный прокурор Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области утром 1 марта мужчина погиб под колесами поезда. В 9:20 на станции Сулея его сбила электричка «Кропачево-Златоуст».

Как уточнили в Центральном МСУТ Следственного комитета, 39-летний мужчина переходил рельсы в месте, где делать это запрещено. Машинист затормозил, эно избежать наезда на человека не удалось.

Фото: Центральное МСУТ СКР

— На место выехала следственно-оперативная группа, а также с целью координации ее действий Златоустовский транспортный прокурор, — сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Напомним, минувшей ночью после столкновения со снегоуборочной машиной в Челябинской области погиб водитель грузовика.

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