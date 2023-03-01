Косметика и духи: из Челябинской области отправили 10 тонн подарков к 8 марта для женщин Донбасса

Фото: "Единая Россия"

Из Челябинской области отправили 10-тонный грузовик с подарками для женщин Ясиноватой и Волновахи. Их собрало «Женское движение Единой России». Как рассказала вице-губернатор Ирина Гехт, которая возглавляет движение в регионе, это вторая праздничная машина. Предыдущую высылали 23 февраля, и она уже добралась до Донбасса.

Фото: "Единая Россия"

— Признаюсь, мы не ожидали, что на призыв порадовать женщин косметикой, парфюмерией и другими приятными вещами откликнется такое количество людей. Это предприниматели, чиновники, общественники и многие другие, — рассказала Ирина Гехт.

Судя по сделанным активистами фотографиям, в грузовик сложили коробки с зубными щетками, влажными салфетками и кремами. А еще печенье и чай.

Вместе с «женским» грузом отправили 11 тонн муки: в Волновахе и Ясиноватой не хватает сырья для выпечки хлеба.

Ранее в Волноваху и Ясиноватую из Челябинска отправили технику для восстановления дорог.

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