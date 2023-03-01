Деревянную баню для бойцов Донбасса отправили из Челябинска

Фото: "Единая Россия"

Из Челябинска отправили мобильную баню для бойцов СВО. Ее повезут на Донбасс вместе с подарками для жительниц Волновахи и Ясиноватой. Гуманитарный груз собрали представители регионального отделения «Единой России».

— В составе груза у нас баня, мы отправляем такую вещь впервые, — рассказала врио первого заместителя руководителя регисполкома «Единой России» Наталия Хмельникова. — Баня огромная, четырехметровая, деревянная, со всеми необходимыми принадлежностями.

Планируется, что машина прибудет в Ясиноватую, а уже оттуда баню доставят бойцам.

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