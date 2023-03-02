Следственный комитет возбудил дело из-за падения снежной глыбы на ребенка в Магнитогорске

Ранее проверку начали в местной прокуратуре Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следственный комитет Челябинской области возбудил уголовное дело из-за падения снежной глыбы на ребенка в Магнитогорске. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

— По данному факту следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по по статье о выполнении работ или оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, — объяснили в СК.

Также в ведомстве объяснили, что в рамках расследования будут установлены и привлечены к ответственности виновные должностные лица коммунальной организации, которые не обеспечили своевременную уборку снега.

Ранее прокуратура Ленинского района Магнитогорска начала свою проверку по инциденту в Магнитогорске. Об этом рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

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