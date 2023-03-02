Башня с часами и гирлянды: в Челябинске к сентябрю откроют новый сквер за 20 млн рублей

Сквер днем и вечером. Иллюстрация: администрация Челябинска

В Челябинске в 2023 году благоустроят сквер на улице Южноуральской. Работы на площадке стартуют в апреле, а завершить их должны к сентябрю. За преображение территории между домами заплатят 19,6 млн рублей.

Фото: google.com/maps

При создании сквера решили не сносить стоящую там сейчас башню с часами. Она нравится многим жителям района. Башню отреставрируют и окружат настилом для сидения.

Иллюстрация: администрация Челябинска

— При создании проекта архитекторам пришлось преодолевать сложности, связанные с множеством коммуникаций на этой территории, — рассказали в мэрии Челябинска.

Дело в том, что в охранных зонах коммунальных сетей нельзя садить деревья или что-то возводить. Тем не менее, в сквере нашли место для детской и спортивной площадок, скамеек и тропинок. В центре старой клумбы планируют посадить ель. Под ветвями дерева можно будет посидеть на новой круглой скамейке. А вокруг над дорожками протянутся гирлянды.

Иллюстрация: администрация Челябинска

Кроме того, в зоне отдыха поставят фонари и камеры видеонаблюдения.

Напомним, создание сквера анонсировал на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) глава Тракторозаводского района Юрий Кузнецов.

Жители прозвали площадку «Часовней» — в честь башни с часами. Правда, у часов разбили циферблат и украли стрелки, а стены башни исписали краской.

— Сквер, он со временем пришел в запустение. Мы сделаем его новым интересным и современным — то, о чем просят жители, — пообещал Юрий Кузнецов.

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