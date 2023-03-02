В СК начали проверку из-за троих детей, попавших в больницу после праздника в сауне

Один ребенок остался под присмотром врачей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Челябинске следователи проверяют сообщения о детях, которым потребовалась медицинская помощь после посещения банного комплекса с бассейном в Курчатовском районе. У троих обратившихся в больницу детей покраснели глаза и кожа.

— В настоящее время под наблюдением врачей находится 6-летний мальчик, остальным детям предписано лечение в домашних условиях, — рассказал старший помощник руководителя СУ Следственного комитета по Челябинской области Владимир Шишков.

В ведомстве намерены выяснить все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Челябинской области в суд передали уголовное дело экс-директора термального комплекса, в котором утонула девочка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru