В Челябинской области за гибель 11-летней девочки в термах будут судить экс-директора курорта

Фото: прокуратура Челябинской области

В суд передали уголовное дело экс-директора термального курорта «Баден-Баден» в Челябинской области. Женщину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека. 23 февраля прошлого года в одном из бассейнов комплекса утонула 11-летняя девочка.

Школьница зацепилась волосами за металлический диск на дне бассейна-джакузи, сквозь который поступала вода с пузырьками воздуха. По версии следствия, этот диск не был достаточно плотно привинчен из-за того, что за бассейном, по недосмотру директора, плохо следили.

Девочка не смогла самостоятельно высвободиться и захлебнулась.

Фото: прокуратура Челябинской области

— Ненадлежащая квалификация спасателей, являющихся стажерами по гражданскому договору, отсутствие организации их работы, недостаточное их количество в праздничный день при большом скоплении посетителей, а также отсутствие дежурного медицинского персонала не позволило своевременно обнаружить потерпевшую и оказать ей квалифицированную помощь, — добавила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Рассматривать уголовное дело будет Еткульский районный суд. Бывшему директору термального курорта грозит штраф до 500 тыс. рублей и лишение свободы на срок до 6 лет.

Напомним, девочка погибла, когда рядом было много посетителей. Бассейн-джакузи, в котором она купалась, был неглубоким, но из-за обилия пузырей ребенка на дне никто не заметил, пока не стало слишком поздно.

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