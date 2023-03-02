В Челябинске начнут лечить зубы людям с инвалидностью под наркозом бесплатно

Кабинет откроют по просьбе родителей детей-инвалидов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Челябинске откроется стоматологический кабинет для людей с инвалидностью. Специалисты в городской больнице №1 будут лечить зубы взрослым людям с ДЦП и психическими заболеваниями с использованием наркоза. Об этом рассказала жена губернатора Челябинской области и учредитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Ирина Текслер во время своего выступления на Медиафоруме под Миассом.

— Ко мне обратились огромное количество людей с детьми-инвалидами, которые старше 18 лет, — поделилась Ирина Текслер. — Оказалось, что у нас в области нет стоматологического кабинета, который бы обслуживал взрослых инвалидов. Благодаря этим людям, мы открываем такой кабинет, который будет работать бесплатно.

Как уточнили КП-Челябинск в министерстве здравоохранения Челябинской области, открытие стоматологического кабинета запланировано на вторую половину 2023 года.

— Основная услуга кабинета — лечение болезней полости рта под общим обезболиванием, — сообщили в минздраве. — Такая помощь будет оказываться лицам, имеющим медицинские показания для такого вида лечения (взрослые лица с ДЦП, психическими заболеваниями). Раньше такие пациенты могли получить помощь только в отделениях челюстно-лицевой хирургии. Но было принято решение централизовать их в одной якорной медицинской организации, чтобы обеспечить преемственность и повысить качество оказания медицинской помощи.

В основном людям с инвалидностью приходилось лечить зубы в частных клиниках, где только общее обезболивание стоит от 5 тысяч рублей.

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