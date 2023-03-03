«Бананы по 400 рублей»: жителей Магнитогорска удивил ценник на фрукты в супермаркете

Женщина нехило переплатила за килограмм бананов. Фото: соцсети

Жители Магнитогорска Челябинской области наткнулись на бананы по 400 рублей за килограмм. Но есть один нюанс. Горожанка пожаловалась в социальных сетях, что пришла за фруктами в супермаркет. Взяла связку бананов, отнесла на кассу и расплатилась. Женщина сразу заподозрила что-то неладное, но в чек не заглянула.

— Просто не обратила внимание, но меня удивила стоимость моей покупки. А сегодня вот поняла, почему так много с меня взяли, — пишет женщина.

Уже дома она посмотрела на ценник и увидела, что бананы выдали себя за дыню. И стоят они аж 400 рублей за килограмм. Горожанка в очередной раз призвала магнитогорцев быть повнимательней в магазинах.

Дыня, которая на самом деле бананы. Фото: соцсети

Напомним, недавно по всей области прошли волнения из-за ценника на огурцы. Стоимость овощей за килограмм достигала 400 рублей, и все дело было в проблемах с поставками. Через пару недель ситуация более менее выправилась, и огурцы подешевели в два раза.

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