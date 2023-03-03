В Челябинске электровоз проехал на красный свет и сошел с рельсов

Электровоз попал в аварию в парке на станции Челябинск-Главный. Фото: Уральская транспортная прокуратура, Центральное МСУТ СКР

На челябинском железнодорожном вокзале днем 2 марта произошла авария. С рельсов сошел электровоз.

Как уточнили в Уральской транспортной прокуратуре, электровоз не опрокинулся, но мимо рельсов поехали сразу четыре колесных пары.

Люди не пострадали, только оказались повреждены пути.

— Предварительная причина схода — проезд на запрещающий сигнал светофора, — сообщили в Центральном МСУ на транспорте Следственного комитета.

В ведомстве начали проверку и выясняют все обстоятельств инцидента.

Ранее в Челябинске из железнодорожной цистерны разлилось топливо.

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