В Челябинске электровоз проехал на красный свет и сошел с рельсов

Электровоз попал в аварию в парке на станции Челябинск-Главный. Фото: Уральская транспортная прокуратура, Центральное МСУТ СКР
На челябинском железнодорожном вокзале днем 2 марта произошла авария. С рельсов сошел электровоз.
Как уточнили в Уральской транспортной прокуратуре, электровоз не опрокинулся, но мимо рельсов поехали сразу четыре колесных пары.
Люди не пострадали, только оказались повреждены пути.
— Предварительная причина схода — проезд на запрещающий сигнал светофора, — сообщили в Центральном МСУ на транспорте Следственного комитета.
В ведомстве начали проверку и выясняют все обстоятельств инцидента.
Ранее в Челябинске из железнодорожной цистерны разлилось топливо.
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