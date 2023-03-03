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НовостиОбщество3 марта 2023 4:38

Хорошенького понемножку: в Челябинской области после 7 часов свободного проезда снова закрыли трассу М-5

В Челябинской области 3 марта ввели новые ограничения на трассе М-5
Елена КОЛЧИНА
В окрестностях Сима огромная пробка: стоят грузовики. Фото: Трасса М-5 Уфа-Челябинск/vk.com

В окрестностях Сима огромная пробка: стоят грузовики. Фото: Трасса М-5 Уфа-Челябинск/vk.com

В Челябинской области 3 марта ограничили движение на трассе М-5. С 9:00 грузовикам запрещено ездить по участку дороги от границы с Башкортостаном до развязки на Чебаркуль. А для автобусов и такси под запретом отрезок трассы от границы с Башкортостаном до поворота на Усть-Катав.

— Причина — неблагоприятные погодные условия: сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад, ограничение видимости, — пояснили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Открыть движение надеются к 16:00, но гарантии нет.

Водители грузовиков и пассажиры автобусов не успели толком порадоваться снятию запретов:. Трасса М-5 была закрыта для тяжелых машин и общественного транспорта с вечера 1 марта. Ограничения сняли лишь в 2:00 3 марта, а теперь вернули.

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