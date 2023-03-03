В Челябинской области машина пролетела сто метров, скатившись со скользкой дороги и опрокинувшись

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Под Кыштымом поздним вечером 2 марта случилось ДТП. Рядом с поселком Каолиновый водитель легкового FAW не справился с управлением на скользкой дороге.

— Машина перевернулась, вылетела на обочину и остановилась, зарывшись в снег, почти в 100 метрах от проезжей части, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Спасатели отмечают, что последствия аварии могли бы быть намного страшнее, если бы на участке оказались крупные деревья, в которые мог бы врезаться автомобиль. К счастью, возле дороги росли только небольшие деревца. Тем не менее, водитель получил травмы. Из покореженной машины его достали через лобовое стекло. С места аварии пострадавшего увезли в больницу.

В ОГИБДД Кыштымы уточнили, что 44-летний водитель был пьян, а с дороги выехал из-за того, что слишком сильно разогнался. Мужчину собираются оштрафовать и лишить водительских прав.

Напомним, из-за погодных условий 3 марта в Челябинской области ограничили движение по трассе М-5.

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