В Челябинске снесут три киоска возле вокзала «Северные ворота»

Фото: администрация Челябинска

Арбитражный суд Челябинской области признал законным требование о сносе трех киосков на улице Черкасской, рядом с автовокзалом «Северные ворота». Разобрать самовольные постройки постановила мэрия Челябинска.

В трех киосках располагаются торговый павильон, кафе, авиакасса и центр миграционных услуг. Администрация города объявила постройки незаконными еще в 2020 году.

— Три нежилых строения занимают 212 квадратных метров рядом с автовокзалом «Северные ворота», а также осуществляют коммерческую деятельность без оформления необходимых документов, — уточняют в мэрии.

Решение городской администрации о сносе павильонов оспорило ООО «ПаркСити». Однако Арбитражный суд не поддержал требования фирмы.

Напомним, в конце прошлого года в Челябинске начали сносить ларьки по новым правилам.

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