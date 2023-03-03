В Миассе приняли отставку мэра Григория Тонких, но не смогли решить, кто его заменит

Григорий Тонких. Фото: администрация Миасса

В Миассе городское Собрание депутатов 3 марта приняло отставку мэра Григория Тонких. Как сообщают в собрании, за досрочное увольнение градоначальника проголосовали 20 из 22 присутствовавших на заседании депутатов. Заодно теперь уже бывшему мэру вручили почетную грамоту с благодарностью за сотрудничество.

Члены миасского парламента одобрили также новую редакцию правил, по которым будут отбирать претендентов на мэрскую должность.

Собирались назначить врио главы города, но не вышло. Ни один из претендентов не набрал нужного количества голосов.

Депутаты решили дать себе время на размышления. Они снова соберутся утром в понедельник 6 марта, чтобы проголосовать за кандидатуру временного главы города.

Напомним, срок полномочий Григория Тонких истекал в сентябре, но мэр решил досрочно уйти в отставку.

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