В Челябинской области работники теплосетей отбили школьника от стаи бродячих собак

В Карталах бродячие собаки напали на школьника Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Карталах Челябинской области стая бродячих собак напала на школьника. О том, что произошло, в социальных сетях рассказала его мама. Мальчика шел домой с учебы, когда его вдруг окружили несколько псов. Сначала животные просто лаяли, но затем пошли в атаку.

— На моего сына напала стая собак. Он отбивался, как мог, но они его свалили на землю, — рассказала мама.

К счастью, в этот момент мимо проезжали сотрудники теплосетей. Они увидели, как собаки атакуют мальчишку, и пошли его спасать. Мужчины отбили школьника, и в результате он не пострадал.

Этот пост вызвал бурное обсуждение в социальных сетях, в комментариях начался традиционный холивар. Одни считают, что бродячих собак пора отстреливать, другие же придерживаются более гуманных методов.

Кстати, на днях в Челябинске составили список мест, куда нельзя выпускать бродячих собак после стерилизации. Подрядчиком придется искать площадки подальше от социальных учреждений, жилых домов и мест отдыха.

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