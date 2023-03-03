В Челябинской области запретили использовать квадрокоптеры

Запуск квадрокоптера теперь может обернуться уголовным делом Фото: Олег ЗОЛОТО

Оперативный штаб Челябинской области установил запрет на использование дронов, квадрокоптеров и других беспилотных летательных аппаратов. За нарушение правил предусмотрена не только административная ответственность, но и уголовная. Об этом сообщили в министерстве общественной безопасности региона.

— Уголовная ответственность за неправомерное использование беспилотников предусмотрена по статье 271.1 УК РФ («Нарушение правил использования воздушного пространства Российской Федерации»), — уточнили в ведомстве.

К административной ответственности нарушителя могут привлечь по статьям 11.4 КоАП РФ («Нарушение правил использования воздушного пространства) и 11.5 КоАП РФ («Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов»).

Пользоваться беспилотниками разрешено только подразделениям федеральным структур, региональным властям, органам местного самоуправления и подведомственными им учреждениями, а также предприятиям, которые выполняют гособоронзаказ.

Кроме того, силовики имеют права сбивать дроны и квадрокоптеры, чью принадлежность установить не удается. Это делается в целях предотвращения атаки на охраняемые объекты.

Запрет на использование беспилотников собираются убрать только тогда, когда в регионе будет снят режим «Уровень базовой готовности».

СПРАВКА

За нарушение по статье 271.1 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Нарушителям по статьям 11.4 и 11.5 КоАП РФ грозят штрафы до полумиллиона рублей.

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