В Челябинской области ищут компанию для исследования об обмелении озера Чебаркуль

Подрядчику необходимо составить рекомендации для оздоровления озера Фото: Александр ДЫБИН

Министерство экологии Челябинской области объявили тендер по поиску подрядчика для исследования обмеления озера Чебаркуль, которое стремительно теряет объем воды последние 8 лет. Об этом пишет «ФедералПресс» со ссылкой на данные из госзакупок.

— Объявлен электронный аукцион на выполнение работ по наблюдению за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменением морфометрических особенностей озера Чебаркуль, — указано в техзадании.

Власти готовы потратить на эти цели почти два с половиной миллиона рублей. Заявки принимаются до 9 марта, а предоставить результаты необходимо до 13 ноября 2023 года.

Само озеро стремительно теряет объем воды последние 6-8 лет. Победителю аукциона нужно будет составить рекомендации по его оздоровлению, проанализировав все данные о загрязнении и увеличившимся водозабором.

Ранее стало известно, что на территории промышленного парка в Миассе Челябинской области построят завод по переработке пластика. Большую часть средств в проект собирается вложить Российский экологический оператор, а общий объем инвестиций составит свыше 1,6 млрд рублей.

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