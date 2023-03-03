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НовостиОбщество3 марта 2023 18:24

В Челябинской области ищут компанию для исследования об обмелении озера Чебаркуль

Последние несколько лет водоем стремительно теряет объем воды
Андрей МОСКВИЧЕВ
Подрядчику необходимо составить рекомендации для оздоровления озера

Подрядчику необходимо составить рекомендации для оздоровления озера

Фото: Александр ДЫБИН

Министерство экологии Челябинской области объявили тендер по поиску подрядчика для исследования обмеления озера Чебаркуль, которое стремительно теряет объем воды последние 8 лет. Об этом пишет «ФедералПресс» со ссылкой на данные из госзакупок.

— Объявлен электронный аукцион на выполнение работ по наблюдению за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменением морфометрических особенностей озера Чебаркуль, — указано в техзадании.

Власти готовы потратить на эти цели почти два с половиной миллиона рублей. Заявки принимаются до 9 марта, а предоставить результаты необходимо до 13 ноября 2023 года.

Само озеро стремительно теряет объем воды последние 6-8 лет. Победителю аукциона нужно будет составить рекомендации по его оздоровлению, проанализировав все данные о загрязнении и увеличившимся водозабором.

Ранее стало известно, что на территории промышленного парка в Миассе Челябинской области построят завод по переработке пластика. Большую часть средств в проект собирается вложить Российский экологический оператор, а общий объем инвестиций составит свыше 1,6 млрд рублей.

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