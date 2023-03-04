Челябинская область заняла второе место в России по числу страховых обращений из-за укуса клеща

В регионе хорошие условия для распространения клещей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Челябинская область стала вторым по стране регионом по количеству страховых обращений из-за укуса клеща. Об этом рассказали в пресс-службе «АльфаСтрахования».

— Большинство обращений от клиентов «АльфаСтрахование» по программе страхования от укусов клещей «АльфаКЛЕЩ» поступило из Красноярского края (27,5%) и Челябинской области (21,8%), — объяснили в компании.

Как заметили в «АльфаСтраховании», большая часть обращений пришлась на сибирские территории, которые наиболее благоприятны для распространения клещей из-за лесов и климата. Всего за помощью обратились почти 16 тысяч человек.

Ранее стало известно, что министерство экологии Челябинской области объявило тендер по поиску подрядчика для исследования обмеления озера Чебаркуль, которое стремительно теряет объем воды последние 8 лет. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

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